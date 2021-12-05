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Обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Хованского выпустили из СИЗО

30.12.2021 08:47|ПсковКомментариев: 0

Куйбышевский районный суд постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под «запрет определенных действий», об этом сообщает РИА Новости.

За смягчение меры пресечения выступило следствие: там заявили, что у блогера изъяли загранпаспорт и лишили возможности «уничтожить доказательство» – вероятно, саму видеозапись, где он исполняет оскорбительную песню.

Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело возбудили по статье «Оправдание терроризма» из-за песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Блогеру грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

В 2002 году во время показа мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников.

По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека).

Теги: #суд #терроризм #СИЗО
Источник: Псковская Лента Новостей
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