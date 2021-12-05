В России и мире

Обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Хованского выпустили из СИЗО

Куйбышевский районный суд постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под «запрет определенных действий», об этом сообщает РИА Новости.

За смягчение меры пресечения выступило следствие: там заявили, что у блогера изъяли загранпаспорт и лишили возможности «уничтожить доказательство» – вероятно, саму видеозапись, где он исполняет оскорбительную песню.

Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело возбудили по статье «Оправдание терроризма» из-за песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Блогеру грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

Смотрите также Блогера Хованского арестовали на два месяца за оправдание терроризма

В 2002 году во время показа мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников.

По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека).