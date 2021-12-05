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Регионам предложили самостоятельно решить вопрос о продлении зимних каникул в школах

Регионы могут принимать самостоятельные решения о продлении школьных каникул из-за ситуации с распространением COVID-19, пока ситуация стабильная и контролируемая, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации на местах. На сегодняшний день каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер, в системе образования не зафиксировано», - приводит текст сообщения «Интерфакс».

В нем также отмечается, что при этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом.

«Контроль за эпидемиологической ситуацией, безусловно, остается для системы образования первостепенной задачей, - заверили в ведомстве. - К этому подключены все регионы, все региональные и территориальные органы, и в каждой школе продолжается контроль за тем, чтобы все меры, предписанные ранее Роспотребнадзором, строго соблюдались. Эти меры уже привычны и педагогам, и учащимся, и их родителям, и главное, что они приносят результаты - учебный процесс идет в полном объеме по всей стране, а там, где это необходимо, конкретные классы переводятся на временное дистанционное обучение».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам, что Минпросвещения не обсуждает вопрос продления зимних каникул в школах из-за пандемии COVID-19, обещав, что учебный процесс возобновится в срок, 10 января, и в очном формате. «Что касается продления (зимних) каникул из-за пандемии, то это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается формата после зимних каникул - очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это связано с эпидемиологической ситуацией (по COVID-19). Пока мы не видим какой-то ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы», - заявил министр.

Между тем накануне первый зампред комитета Госдумы по делам просвещения Яна Лантратова призвала министра просвещения Сергея Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».