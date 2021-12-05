В России и мире

Путин отменил обязательный техосмотр

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра (ТО) для личных автомобилей и мотоциклов. Теперь ТО потребуется только для коммерческого транспорта, такси, автобусов и грузовиков.

Также ТО по-прежнему будет действовать для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замены основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет, передает «Коммерсант».

Законопроект внесли сенаторы Андрей Турчак, Андрей Кутепов, депутаты Госдумы Сергей Неверов и Евгений Москвичев (все — «Единая Россия»). Граждане должны следить за должным состоянием транспортных средств сами, считают в «Единой России».

По данным на начало ноября, вопрос прохождения ТО затрагивал каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России тогда насчитывалось около 49