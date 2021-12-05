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Путин предупредил Байдена о возможности разрыва отношений из-за санкций

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил американскому коллеге Джо Байдену, что введение Западом «беспрецедентных санкций» из-за Украины может привести к полному разрыву отношений между странами. Об этом заявил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС. Он отметил, что Байден предупредил о масштабных санкциях «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы». «Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил Ушаков. По его словам, Путин подчеркнул, что отношениям России с Западом в таком случае будет нанесен «серьезнейший ущерб».

Как отмечает РБК, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после разговора глав государств заявила, что Байден предупредил Путина о решительных мерах в случае нападения России на Украину. Американский лидер подчеркнул, что «значительного прогресса на переговорах [по безопасности] можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации».

В октябре–ноябре некоторые западные СМИ стали публиковать данные о готовящемся «вторжении» России на Украину. Москва эту информацию неоднократно опровергала. Путин во время видеоконференции с Байденом в 7 декабря заявил, что «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у российских границ. Он указал, что Россия заинтересована в юридических гарантиях нерасширения альянса на восток.

Президенты в ходе телефонного разговора 30 декабря обсудили гарантии безопасности. Путин подчеркнул, что Москва будет «добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России». Байден, по словам Ушакова, «в принципе с такой точкой зрения согласился».

Российская сторона в середине декабря направила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран Североатлантического альянса. В частности, Москва предложила отказаться от включения в блок стран бывшего СССР и размещения на их территории военных баз НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил готовность вести диалог с Москвой, но заявил, что НАТО не пойдет на компромисс о праве Украины претендовать на вступление в него. Представитель Госдепартамент Нед Прайс заявил, что США подготовят ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. 28 декабря Белый дом сообщил даты переговоров с Россией по вопросам гарантий безопасности: 10 января состоятся переговоры Москвы и Вашингтона, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — встреча представителей России и ОБСЕ. МИД подтвердил, что консультации с США пройдут 10 января.

Путин ранее заявлял, что военно-технический ответ России при отказе США и НАТО рассматривать ее предложения по безопасности может быть «самым разным».