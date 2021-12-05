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Ученые приклеили птицам на лоб магниты и сбили их с пути

31.12.2021 10:37|ПсковКомментариев: 0

Ученые выяснили, что искусственное магнитное поле нарушает магнитное ориентирование некоторых перелетных птиц. Соответствующая статья опубликована в Journal of experimental biology.

«Сезонные миграции животных – пример сложного поведения. Многим птицам приходится ежегодно преодолевать тысячи километров по маршруту из теплых стран на север и обратно, и ученым интересно, как они находят этот путь. Флориан Пакмор из Бангорского университета (Великобритания) и его коллеги решили выяснить, какую роль магнитное поле Земли играет в навигации тростниковых камышовок. Эта птица встречается по всей Европе с апреля по октябрь, но зиму проводит к югу от Сахары в Африке», - передает Газета.ру.

Ученые поместили птиц в воронку Эмлена: специальное приспособление для изучения их миграции. Как правило, это контейнер, в котором остаются следы птицы, и по тому, к какому краю они ведут, можно понять, в какую сторону птица хочет улететь. В ходе этого эксперимента ученые закрепили на лбу некоторых птиц магниты.

Выяснилось, что если контрольная группа камышовок пыталась улететь на юг, то наличие магнитов на лбу помешало птицам ориентироваться. Они пытались улететь в почти случайном направлении. Стоит отметить, что исследованные птицы ранее никогда не мигрировали, таким образом, их ориентирование с помощью магнитного поля является врожденным, а не усвоенным навыком.

Однако когда ученые не закрывали камышовкам астрономические ориентиры – например, Солнце, то значимый эффект от магнита пропадал.

Так исследователи подтвердили, что перелетные птицы используют несколько способов навигации одновременно.

Фото: Газета.ру

Источник: Псковская Лента Новостей
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