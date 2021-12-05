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Российским банкам запретили списывать соцвыплаты за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на автоматическое списание единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Соответствующие поправки были разработаны по поручению главы государства. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Теперь банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — пояснял ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — подчеркивал председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра (ТО) для личных автомобилей и мотоциклов.