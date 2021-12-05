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О приближении к Земле астероида весом около 30 тонн в 2029 году предупредили в МЧС

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Согласно прогнозу, это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года, сообщает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

«Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», - говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС.

К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение Тунгусского метеороида в 1908 году в ненаселенный район не вызвало таких последствий.

«Поперечник астероида порядка одного-двух километров является пороговым для глобальной катастрофы. Полнота информации о таких астероидах оценивается менее чем в 80%», - говорил ранее бывший глава Центра «Антистихия» Владислав Болов.