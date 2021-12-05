Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детские сады Пскова ждет ремонт
политики в соцсетях
«Классные каникулы» в Новый год
соцсети завоевали регион
гонки по вертикали
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
бравая сотня
Новогодние подарки для любимых
политические итоги - 2021
отпечаталось в сердце
Изменения для владельцев недвижимости
Что нужно для любимого хобби?
ОЖД ИТОГИ-2021
музей русского пития
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 02.01.2022 10:020 Бумажные паспорта в России будут аннулировать при выдаче цифровых 02.01.2022 09:210 О приближении к Земле астероида весом около 30 тонн в 2029 году предупредили в МЧС 31.12.2021 22:140 Число детей-сирот в России уменьшилось на 6% 31.12.2021 21:230 Регионы начнут получать субсидии на создание школ креативных индустрий 31.12.2021 21:000 В России 2022-й станет Годом культурного наследия народов
 
 
 
Самое популярное 30.12.2021 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 29.12.2021 17:1412 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 26.12.2021 00:098 В гипермаркете на Запсковье обрушилась часть потолка. ВИДЕО 28.12.2021 17:5724 Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

О приближении к Земле астероида весом около 30 тонн в 2029 году предупредили в МЧС

02.01.2022 09:21|ПсковКомментариев: 0

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Согласно прогнозу, это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года, сообщает РИА Новости. 

Как отмечают эксперты, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

«Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», - говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС.

К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение Тунгусского метеороида в 1908 году в ненаселенный район не вызвало таких последствий.

«Поперечник астероида порядка одного-двух километров является пороговым для глобальной катастрофы. Полнота информации о таких астероидах оценивается менее чем в 80%», - говорил ранее бывший глава Центра «Антистихия» Владислав Болов.

Теги: #МЧС #космос #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 452 человека
02.01.2022, 10:240 Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Псковской области 02.01.2022, 10:020 Бумажные паспорта в России будут аннулировать при выдаче цифровых 02.01.2022, 09:430 Псковичу присвоили звание мастера спорта России по легкой атлетике 02.01.2022, 09:210 О приближении к Земле астероида весом около 30 тонн в 2029 году предупредили в МЧС
02.01.2022, 09:001 Более ста случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 01.01.2022, 22:002 Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина 01.01.2022, 21:402 Детей старше шести лет обяжут носить маски во Франции 01.01.2022, 21:201 Американские космонавты останутся на МКС как минимум до 2030 года
01.01.2022, 21:000 Почти 200 заявок приняли псковские поисковики за год 01.01.2022, 20:400 Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом 01.01.2022, 20:200 Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана 01.01.2022, 19:550 Хакеры в новогоднюю ночь атаковали сайты ФСБ и Минюста
01.01.2022, 19:302 Гинцбург дал рекомендации по питанию вакцинированным 01.01.2022, 19:100 Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» 01.01.2022, 18:452 Врач Александр Мясников призвал пересмотреть отношение к коронавирусу 01.01.2022, 18:250 Подозреваемого в убийстве задержали в Пыталовском районе
01.01.2022, 18:050 Псковский губернатор обсудил с региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде 01.01.2022, 17:450 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022, 17:200 Псковский победитель «Русского лото» помог разыграть новогодний миллиард 01.01.2022, 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.01.2022, 16:250 Полицейские следили за безопасностью псковичей в новогоднюю ночь 01.01.2022, 16:050 Секреты актеров сериала «Гарри Поттер» раскрыли в спецвыпуске к 20-летию франшизы 01.01.2022, 15:315 Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом 01.01.2022, 15:200 Росгвардейцы задержали укравшего продукты псковича в канун Нового года
01.01.2022, 15:000 Псковские синоптики предупредили о гололедице на дорогах 2 января 01.01.2022, 14:400 Больше всего икры в Псковскую область ввезли из Республики Беларусь 01.01.2022, 14:200 ДТП произошло на улице Труда в Пскове 01.01.2022, 14:000 Анну Цапенко вновь назначили председателем Себежского районного суда
01.01.2022, 13:400 Псковские ОМОНовцы поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей 01.01.2022, 13:200 Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию 01.01.2022, 13:000 Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 01.01.2022, 12:300 Компьютерную игроманию официально признали болезнью
01.01.2022, 12:105 Вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 разрабатывают в Японии 01.01.2022, 11:500 Полицейские продолжают розыск жителя Псковского района 01.01.2022, 11:251 Елку из автомобилей выложили в Дно. ВИДЕО 01.01.2022, 11:030 Псковские десантники поздравили с Новым годом «солнечных» детей
01.01.2022, 10:400 Что изменится в российских законах с 1 января 2022 года 01.01.2022, 10:150 Россияне могут лечиться по полису ОМС в частных клиниках — юрист 01.01.2022, 09:503 Нелегальных трудовых мигрантов будут выдворять из России 01.01.2022, 09:300 Рубежи боевой славы, памяти и творчества
01.01.2022, 09:101 Росгвардейцы обеспечили безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь 01.01.2022, 03:141 Ночь, улица, салют. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022, 01:361 Новогодний фейерверк прогремел в Пскове. ВИДЕО 31.12.2021, 22:140 Число детей-сирот в России уменьшилось на 6%
31.12.2021, 21:390 В «Михайловском» предлагают сверять свои маршруты «по Пушкину» 31.12.2021, 21:230 Регионы начнут получать субсидии на создание школ креативных индустрий 31.12.2021, 21:000 В России 2022-й станет Годом культурного наследия народов 31.12.2021, 20:420 Начальник регионального управления Росгвардии поздравил псковичей с Новым годом
31.12.2021, 20:120 Итоги онлайн-соревнований по воркаут-троеборью подвели в Псковской области 31.12.2021, 19:562 Оттепель ожидается в Псковской области 1 января 31.12.2021, 19:320 Борис Елкин пожелал псковичам позитивных перемен и ярких впечатлений в 2022 году 31.12.2021, 19:110 Александр Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых
31.12.2021, 18:500 ДТП с автобусом произошло в Печорском районе 31.12.2021, 18:301 Исследователи назвали самые необычные корпоративные подарки 31.12.2021, 18:101 Желания юных великолучан исполнил губернатор в рамках акции «Елка желаний» 31.12.2021, 17:503 Институт философии РАН направил более 700 тысяч рублей на исследование ада и зла
31.12.2021, 17:301 Псковский бизнес-омбудсмен рассказал об испытаниях и переменах 2021 года 31.12.2021, 17:100 Четырех экс-заключенных обязали проходить регулярный медосмотр в Гдове 31.12.2021, 16:500 Новая вакцина от COVID-19 появится в России в начале 2022 года 31.12.2021, 16:300 Жителя Струг Красных осудили за контрабанду сильнодействующего вещества
31.12.2021, 16:104 Мечты еще трех детей исполнил губернатор в рамках «Елки желаний» в Пскове 31.12.2021, 15:500 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях. ВИДЕО 31.12.2021, 15:350 Женщина попала в ДТП в Псковском районе, в машине были два ребенка 31.12.2021, 15:204 Деду Морозу специального назначения сыграли на скрипке в Псковской области
31.12.2021, 15:000 Псковские энергетики работают сегодня в режиме повышенной готовности 31.12.2021, 14:400 За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту 31.12.2021, 14:271 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину за кражу коньяка 31.12.2021, 14:074 Более 265 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
31.12.2021, 13:531 Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе 31.12.2021, 13:360 Николай Козловский: 2021-й год запомнится успехами наших земляков 31.12.2021, 13:160 Водитель «Ниссана» врезался в грузовик на улице Труда в Пскове и получил травмы 31.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
31.12.2021, 12:483 Для четырех из десяти россиян 2021 год оказался хуже предыдущего - опрос 31.12.2021, 12:290 Российским банкам запретили списывать соцвыплаты за долги 31.12.2021, 12:060 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях 31.12.2021, 11:470 В Псковской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru