В России и мире

Бумажные паспорта в России будут аннулировать при выдаче цифровых

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», - приводит текст сообщения ТАСС.

При этом там отметили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В МВД напомнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.

Ранее сообщалось, что выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года.