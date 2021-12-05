Бумажные паспорта в России будут аннулировать при выдаче цифровых

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
При этом там отметили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
В МВД напомнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.
Ранее сообщалось, что выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года.