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В Петербурге начали требовать QR-коды для посещения торговых центров и общепита

В Санкт-Петербурге со 2 января для посещения ресторанов, кафе и торговых центров необходимо предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Соответствующие изменения в постановление об антикоронавирусных ограничениях внес губернатор Александр Беглов.

Как сообщает РБК, требование не распространяется на продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, заведения общепита на вокзалах и в аэропорту.

Изначально власти хотели сделать обязательным предъявление QR-кодов с 1 декабря, но сроки несколько раз переносили. QR-коды в Петербурге также нужны при посещении спортивных мероприятий, цирков, театров, музеев, кино, бассейнов и фитнес-центров.

В конце декабря собственники крупных торговых центров в городе обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Александру Абросимову, указав на «возможность наступления крайне негативных экономических последствий» для ТЦ из-за введения QR-кодов и попросили оказать отрасли поддержку. Отложить эту меру также призывали владельцы ряда петербургских ресторанов, кафе и баров.

Напомним, в Псковской области предъявлять QR-коды нужно при посещении заведений общественного питания, концертов, спектаклей, публичных лекций и ряда других мест и мероприятий.