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Расследовавшего стрельбу в пермском университете генерал-майора уволили из СК

Следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, расследовавший уголовные дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и нападении на пермский вуз, уволен из Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года», - сказал источник. По его словам, он переходит на другую работу.

Информацию об увольнении следователя в своем Telegram-канале подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, прокомментировав это словами «ушла эпоха».

Габдулин расследовал резонансные уголовные дела - о катастрофе теплохода «Булгария», массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади, о несанкционированных акциях летом 2019 года в Москве, о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Одно из последних его дел - расследование нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет, жертвами которого стали шесть человек, еще 47 получили ранения.