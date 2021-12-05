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В России и мире

Путин в эфире телепередачи поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке

02.01.2022 16:44|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Новогодний выпуск вышел в субботу, 1 января, в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!».

Владимир Путин. Кадр видео: Первый канал

Всю передачу ведущие и артисты разговаривали и пели на итальянском языке. В конце выпуска российский лидер выступил на фоне Колизея, его речь также сопроводили субтитрами.

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!» — приводит слова Путина «Лента.ру».

Теги: #Путин #Новый год #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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