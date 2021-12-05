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Экономист назвала два способа увеличить пенсию

Существует два способа увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений — выйти на пенсию позже или монетизировать льготы. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, ее слова приводит URA.RU.

Если выйти на пенсию даже на пять лет позже, можно получить прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Впрочем, если инфляция в России будет настолько же высока, как сейчас, эти выгоды можно свести на нет, заметила она. Кроме того, экономист призвала помнить, что людям от 80 лет базовую часть пенсии увеличивают в два раза.

Второй вариант, по ее словам, это монетизация льгот. Экономист объяснила, что можно отказаться от части льгот и получать их в размере примерно полутора тысяч рублей в месяц, как доплату к пенсии. Кроме того, Финогенова отметила, что важно получать «белую» зарплату. Тогда человек накопит больше индивидуальных пенсионных баллов. При этом более надежный вариант — это негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно начать заниматься практически с первой зарплаты, отметила Финогенова.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.