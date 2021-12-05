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Когда детям стоит раскрывать миф про Деда Мороза, рассказала психолог

Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева в беседе с «Мослентой» рассказала, когда родителям можно отказаться от поддержания сказки про Деда Мороза, а также в каком возрасте развенчание мифа не будет опасно для ребенка.

По ее словам, в данной ситуации необходимо смотреть на эмоциональное состояние ребенка, так как у всех по-разному проявляется готовность отпустить веру в «новогоднюю магию». «У каждого вызревает индивидуальная готовность. Есть дети, которые держатся за это волшебство. В таких случаях не нужно обострять, прерывать традиции. Советую поддерживать веру в сказку. Нужно понимать, что у ребенка есть потребность в ней», — сказала эксперт.

Психолог объяснила, что потребность на самом деле может быть шире — в ощущении безопасности, в вере в защиту «каких-то сил извне». В таком случае Зиновьева советует взращивать чувство защищенности в реальности внутри семьи. Наиболее уязвимыми для потери поддерживающего мифа о Деде Морозе она назвала детей дошкольного возраста. Школьники в основном уже склонны легко воспринять идею, что это просто игра, и способны решить самостоятельно, продолжать ли в ней участвовать.

«Например, человеку в четыре года мир кажется очень большим. И когда есть волшебники, которые вроде как помогают, ребенку воспринимать этот огромный мир становится легче. В таком возрасте не стоит разрушать эту веру», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в современных семьях «стало модно не врать детям», в том числе и про Деда Мороза, в связи с чем представители младшего поколения могут даже не знать о существовании зимнего волшебника.