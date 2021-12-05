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Вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году оценил астроном

Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей не столкнется. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко.

По словам астронома, небесное тело открыли в 2004 году и уже тогда исключили возможность его падения на Землю, как минимум, в XXI веке.

«Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется», – приводит слова эксперта РИА Новости.

Он также призвал воспринимать данные о разрушительных последствиях падения астероида, как проективный сценарий развития событий.

«…Потенциальный – значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено», – заключил специалист.

Ранее ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) предупредил о приближении к Земле весной 2029 года опасного астероида Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 миллионов тонн. По информации ведомства, в случае столкновения с планетой высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.