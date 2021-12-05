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В Совфеде заявили о готовности помочь Казахстану

Казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране; в случае необходимости Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера, заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе», - приводит его слова «Интерфакс».

Он также отметил: «Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь». Сенатор уточнил, что имеет в виду не военную помощь, а например, экономическую. Владимир Джабаров считает, что события, разворачивающиеся в Казахстане, не стоит рассматривать как политический кризис.

«Я бы не стал давать такие резкие оценки, как политический кризис, это может произойти в любой стране. Это было и в других странах постсоветских», - сказал политик.

Ранее в МИД РФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане. «Данных о пострадавших российских граждан нет», - добавили в ведомстве.

Напомним, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Утром 5 января правительство Казахстана ушло в отставку.