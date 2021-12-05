В России и мире

Президент Казахстана возглавил Совет безопасности и готов к жестким действиям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и готов к жестким действиям.

Фото: ТАСС

«Как глава государства, и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», - цитирует его ТАСС

Касым-Жомарт Токаев заявил, что остается привержен проведению последовательных реформ. Он добавил, что выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана.

«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными», - подчеркнул президент.

По его словам, за протестами в Казахстане стоят «финансово мотивированные заговорщики».

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», - подчеркнул он.