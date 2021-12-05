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Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым», - цитирует РИА Новости.