Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым», - цитирует РИА Новости.
Уточняется, что «президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане».