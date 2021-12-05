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ОДКБ направит миротворцев в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помимо Казахстана входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие.

Фото: gazeta.ru

Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой о помощи.