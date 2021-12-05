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Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13

Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные комендатуры города.

Фото: ТАСС/EPA/STR

«13 правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», — сказал представитель комендатуры.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

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Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

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Днем ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств — членов ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы. Происходящее в стране он назвал подрывом целостности государства и нападением на граждан Казахстана.

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Президент Казахстана заявил о погибших среди силовиков, более 300 пострадали. По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.