Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
Детские сады Пскова ждет ремонт
«Классные каникулы» в Новый год
политические итоги - 2021
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
ОЖД ИТОГИ-2021
бравая сотня
гонки по вертикали
Изменения для владельцев недвижимости
политики в соцсетях
соцсети завоевали регион
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
Что нужно для любимого хобби?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 06.01.2022 21:210 ВОЗ заявила о росте числа заражений коронавирусом в мире на 71% 06.01.2022 20:502 Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях 06.01.2022 19:030 «Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан 06.01.2022 16:0720 Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 06.01.2022 10:2541 Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков
 
 
 
Самое популярное 01.01.2022 17:451 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022 15:316 Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом 31.12.2021 08:5520 Псковичей предупредили о возможном отключении электроснабжения в новогоднюю ночь 02.01.2022 19:501 Попавший в ДТП под Псковом водитель скорой помощи был пьян
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

«Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан

06.01.2022 19:03|ПсковКомментариев: 0

Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Так, компания отменила рейсы в Казахстан на 6 и 7 января, а также запланированный на 8 января рейс в Актобе.

«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели», - отмечается в сообщении.

При этом авиакомпания вернет пассажирам средства за несостоявшийся полет.

«Выполнение полетов в Казахстан временно невозможно. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств», - добавили в компании.

Напомним, ранее авиакомпания S7 закрыла продажу билетов на собственные и партнерские рейсы в Казахстан до 23 января.

Теги: #авиаперелеты #Казахстан #протесты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 706 человек
06.01.2022, 22:214 Действия вандалов в великолукском парке попали на видео 06.01.2022, 21:210 ВОЗ заявила о росте числа заражений коронавирусом в мире на 71% 06.01.2022, 20:560 За безопасностью псковичей в Рождественскую ночь проследят росгвардейцы 06.01.2022, 20:502 Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
06.01.2022, 20:160 На Северо-Западе России ожидается переменчивая погода - синоптики 06.01.2022, 20:021 Парковаться надолго в безлюдных и неосвещенных местах не советуют псковичам 06.01.2022, 19:376 В России выявили заболевания омикрон-штаммом среди не покидавших страну людей 06.01.2022, 19:240 Псковичей приглашают посмотреть на «созданные эмоциями» пейзажи
06.01.2022, 19:030 «Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан 06.01.2022, 18:420 Полицейские продолжают розыск жителя Великих Лук 06.01.2022, 18:220 Небольшой снег и гололедица ожидаются в Псковской области 7 января 06.01.2022, 18:010 Россияне стали больше бояться бедности и коронавируса - опрос
06.01.2022, 17:326 Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 62,6% 06.01.2022, 17:251 Опубликовано рождественское послание митрополита Тихона 06.01.2022, 17:054 Псковский губернатор опубликовал фотографии новогодних украшений улиц в районах 06.01.2022, 16:230 Более 80 тысяч тонн красной рыбы проверили в СЗФО за год
06.01.2022, 16:0720 Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 06.01.2022, 15:464 В Гдовском районе планируется расчистка участков Чудского озера 06.01.2022, 15:140 Жители Псковской области стали участниками всероссийского флешмоба «Синий платочек» 06.01.2022, 14:5417 Губернатор о ДТП в Стругокрасненском районе: Всем оказывается необходимая помощь
06.01.2022, 14:348 Поезд Деда Мороза прибыл в Псков. ФОТО 06.01.2022, 14:031 Творческий вечер краеведа Тамары Вересовой состоялся в Пскове 06.01.2022, 13:172 Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель 06.01.2022, 12:420 В Пскове подготовили фотозону ко дню прибытия поезда Деда Мороза
06.01.2022, 12:225 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области 06.01.2022, 12:002 Почти 43% работодателей в СЗФО хотят увеличить число сотрудников в компаниях - опрос 06.01.2022, 11:400 Росгвардейцы задержали похитивших продукты и алкоголь псковичей 06.01.2022, 11:2118 Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ из России перебросили в Казахстан
06.01.2022, 10:500 Псковскому астроному-любителю удалось запечатлеть два метеора потока Квадрантиды 06.01.2022, 10:2541 Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков 06.01.2022, 10:0712 Губернатор назвал монумент Александру Невскому в Самолве новой точкой притяжения 06.01.2022, 09:427 Около 266 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
06.01.2022, 09:210 Россельхознадзор выявил 285 случаев заболеваний животных в Псковской области 06.01.2022, 09:022 Рождественский концерт в Тригорском провели дважды из-за наплыва публики 06.01.2022, 02:1415 ОДКБ направит миротворцев в Казахстан 06.01.2022, 01:552 Михаил Ведерников сообщил об уровне загрузки коечного фонда для пациентов с COVID-19
05.01.2022, 22:3013 Президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке 05.01.2022, 22:106 Псковский губернатор представил пилотную версию нового сувенира региона 05.01.2022, 21:501 Игумен РПЦ посоветовал согласовать со священником меру поста перед Рождеством 05.01.2022, 21:2512 Петербургских рестораторов предупредили об ответственности за бойкотирование QR-кодов
05.01.2022, 21:054 Курс доллара на бирже превысил 76 рублей впервые с апреля 2021 года 05.01.2022, 20:454 Педагог рассказал, как школьникам избежать стресса после каникул 05.01.2022, 20:251 Самозанятые владельцы подсобных хозяйств смогут получить господдержку 05.01.2022, 20:051 Пассажир пострадал в ДТП в Псковском районе
05.01.2022, 19:4513 Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане 05.01.2022, 19:200 Экономисты спрогнозировали рост ставок по кредитам в 2022 году 05.01.2022, 19:001 Ученый рассказал, что страдает в организме при омикрон-штамме в первую очередь 05.01.2022, 18:400 Эксперты ожидают замедления темпов роста ставок аренды в 2022 году
05.01.2022, 18:1510 Россияне остались недовольны финалом седьмого сезона сериала «Сваты» 05.01.2022, 17:500 Спикер Госдумы спросил подписчиков в Телеграме о длительности новогодних каникул 05.01.2022, 17:209 Президент Казахстана возглавил Совет безопасности и готов к жестким действиям 05.01.2022, 17:000 Некачественно отремонтированные дворы в Бежаницах вновь благоустроят в 2022 году
05.01.2022, 16:350 Себежанка победила в конкурсе «Самая красивая девочка России» 05.01.2022, 16:1019 Силовики перешли на сторону протестующих в Актау 05.01.2022, 15:500 Налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в Псковской области 6 января 05.01.2022, 15:300 Псковичей приглашают на прибытие поезда Деда Мороза 6 января
05.01.2022, 15:050 Туристический автобус с пассажирами съехал в кювет в Гдовском районе 05.01.2022, 14:450 С «наивными» сказочными героями можно познакомиться на новой выставке в «Михайловском» 05.01.2022, 14:2511 Псковский губернатор назвал наиболее уязвимые перед омикрон-штаммом районы 05.01.2022, 14:052 Дума сделает все, чтобы закон о пожизненном сроке для педофилов приняли в январе - Володин
05.01.2022, 13:4520 В Совфеде заявили о готовности помочь Казахстану 05.01.2022, 13:250 Менее 100 случаев заболевания коронавирусом фиксируется в Псковской области третьи сутки 05.01.2022, 13:050 Более 15 протоколов составили полицейские на посетителей псковской кальянной 05.01.2022, 12:452 Какие документы должен иметь при себе охотник, напомнили псковичам
05.01.2022, 12:250 Около 120 бригад энергетиков подготовились к нестабильной погоде в Псковской области 05.01.2022, 12:052 Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области 05.01.2022, 11:455 Коечный фонд в Псковской области решили не сокращать из-за угрозы омикрон-штамма 05.01.2022, 11:250 Россияне смогут ходить в кино по «Пушкинской карте» с февраля
05.01.2022, 11:0510 Три района Псковской области находятся в аутсайдерах по темпам вакцинации 05.01.2022, 10:450 Информационный портал для адаптации мигрантов создали в России 05.01.2022, 10:251 ​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы  05.01.2022, 10:050 Учителя Псковской области завершили «Шахматный всеобуч»
05.01.2022, 09:453 Депутат Госдумы предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года 05.01.2022, 09:250 Каждый пятый работник СЗФО испытывает угрозу увольнения 05.01.2022, 09:050 Президент Казахстана принял отставку правительства 04.01.2022, 22:5325 В Казахстане начались столкновения протестующих с силовиками, президент обратился к нации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru