«Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан

Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.
Так, компания отменила рейсы в Казахстан на 6 и 7 января, а также запланированный на 8 января рейс в Актобе.
При этом авиакомпания вернет пассажирам средства за несостоявшийся полет.
«Выполнение полетов в Казахстан временно невозможно. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств», - добавили в компании.
Напомним, ранее авиакомпания S7 закрыла продажу билетов на собственные и партнерские рейсы в Казахстан до 23 января.