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«Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан

Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Так, компания отменила рейсы в Казахстан на 6 и 7 января, а также запланированный на 8 января рейс в Актобе.

«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели», - отмечается в сообщении.

При этом авиакомпания вернет пассажирам средства за несостоявшийся полет.

«Выполнение полетов в Казахстан временно невозможно. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств», - добавили в компании.

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Напомним, ранее авиакомпания S7 закрыла продажу билетов на собственные и партнерские рейсы в Казахстан до 23 января.