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Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

Президент Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее поручение, опубликованное на сайте Кремля.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», - говорится в поручении.

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Оба ведомства должны предоставить свои предложения в докладе до 1 июня. Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов.