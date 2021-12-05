Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нужно для любимого хобби?
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Детские сады Пскова ждет ремонт
бравая сотня
Новогодние подарки для любимых
Изменения для владельцев недвижимости
музей русского пития
отпечаталось в сердце
гонки по вертикали
политики в соцсетях
соцсети завоевали регион
ОЖД ИТОГИ-2021
политические итоги - 2021
«Классные каникулы» в Новый год
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 06.01.2022 21:210 ВОЗ заявила о росте числа заражений коронавирусом в мире на 71% 06.01.2022 20:502 Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях 06.01.2022 19:030 «Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан 06.01.2022 16:0720 Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 06.01.2022 10:2541 Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков
 
 
 
Самое популярное 01.01.2022 17:451 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022 15:316 Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом 31.12.2021 08:5520 Псковичей предупредили о возможном отключении электроснабжения в новогоднюю ночь 02.01.2022 19:501 Попавший в ДТП под Псковом водитель скорой помощи был пьян
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

06.01.2022 20:50|ПсковКомментариев: 2

Президент Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее поручение, опубликованное на сайте Кремля.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», - говорится в поручении.

Оба ведомства должны предоставить свои предложения в докладе до 1 июня. Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов.

Теги: #президент #СИЗО #колония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 706 человек
06.01.2022, 22:214 Действия вандалов в великолукском парке попали на видео 06.01.2022, 21:210 ВОЗ заявила о росте числа заражений коронавирусом в мире на 71% 06.01.2022, 20:560 За безопасностью псковичей в Рождественскую ночь проследят росгвардейцы 06.01.2022, 20:502 Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
06.01.2022, 20:160 На Северо-Западе России ожидается переменчивая погода - синоптики 06.01.2022, 20:021 Парковаться надолго в безлюдных и неосвещенных местах не советуют псковичам 06.01.2022, 19:376 В России выявили заболевания омикрон-штаммом среди не покидавших страну людей 06.01.2022, 19:240 Псковичей приглашают посмотреть на «созданные эмоциями» пейзажи
06.01.2022, 19:030 «Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан 06.01.2022, 18:420 Полицейские продолжают розыск жителя Великих Лук 06.01.2022, 18:220 Небольшой снег и гололедица ожидаются в Псковской области 7 января 06.01.2022, 18:010 Россияне стали больше бояться бедности и коронавируса - опрос
06.01.2022, 17:326 Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 62,6% 06.01.2022, 17:251 Опубликовано рождественское послание митрополита Тихона 06.01.2022, 17:054 Псковский губернатор опубликовал фотографии новогодних украшений улиц в районах 06.01.2022, 16:230 Более 80 тысяч тонн красной рыбы проверили в СЗФО за год
06.01.2022, 16:0720 Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 06.01.2022, 15:464 В Гдовском районе планируется расчистка участков Чудского озера 06.01.2022, 15:140 Жители Псковской области стали участниками всероссийского флешмоба «Синий платочек» 06.01.2022, 14:5417 Губернатор о ДТП в Стругокрасненском районе: Всем оказывается необходимая помощь
06.01.2022, 14:348 Поезд Деда Мороза прибыл в Псков. ФОТО 06.01.2022, 14:031 Творческий вечер краеведа Тамары Вересовой состоялся в Пскове 06.01.2022, 13:172 Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель 06.01.2022, 12:420 В Пскове подготовили фотозону ко дню прибытия поезда Деда Мороза
06.01.2022, 12:225 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области 06.01.2022, 12:002 Почти 43% работодателей в СЗФО хотят увеличить число сотрудников в компаниях - опрос 06.01.2022, 11:400 Росгвардейцы задержали похитивших продукты и алкоголь псковичей 06.01.2022, 11:2118 Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ из России перебросили в Казахстан
06.01.2022, 10:500 Псковскому астроному-любителю удалось запечатлеть два метеора потока Квадрантиды 06.01.2022, 10:2541 Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков 06.01.2022, 10:0712 Губернатор назвал монумент Александру Невскому в Самолве новой точкой притяжения 06.01.2022, 09:427 Около 266 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
06.01.2022, 09:210 Россельхознадзор выявил 285 случаев заболеваний животных в Псковской области 06.01.2022, 09:022 Рождественский концерт в Тригорском провели дважды из-за наплыва публики 06.01.2022, 02:1415 ОДКБ направит миротворцев в Казахстан 06.01.2022, 01:552 Михаил Ведерников сообщил об уровне загрузки коечного фонда для пациентов с COVID-19
05.01.2022, 22:3013 Президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке 05.01.2022, 22:106 Псковский губернатор представил пилотную версию нового сувенира региона 05.01.2022, 21:501 Игумен РПЦ посоветовал согласовать со священником меру поста перед Рождеством 05.01.2022, 21:2512 Петербургских рестораторов предупредили об ответственности за бойкотирование QR-кодов
05.01.2022, 21:054 Курс доллара на бирже превысил 76 рублей впервые с апреля 2021 года 05.01.2022, 20:454 Педагог рассказал, как школьникам избежать стресса после каникул 05.01.2022, 20:251 Самозанятые владельцы подсобных хозяйств смогут получить господдержку 05.01.2022, 20:051 Пассажир пострадал в ДТП в Псковском районе
05.01.2022, 19:4513 Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане 05.01.2022, 19:200 Экономисты спрогнозировали рост ставок по кредитам в 2022 году 05.01.2022, 19:001 Ученый рассказал, что страдает в организме при омикрон-штамме в первую очередь 05.01.2022, 18:400 Эксперты ожидают замедления темпов роста ставок аренды в 2022 году
05.01.2022, 18:1510 Россияне остались недовольны финалом седьмого сезона сериала «Сваты» 05.01.2022, 17:500 Спикер Госдумы спросил подписчиков в Телеграме о длительности новогодних каникул 05.01.2022, 17:209 Президент Казахстана возглавил Совет безопасности и готов к жестким действиям 05.01.2022, 17:000 Некачественно отремонтированные дворы в Бежаницах вновь благоустроят в 2022 году
05.01.2022, 16:350 Себежанка победила в конкурсе «Самая красивая девочка России» 05.01.2022, 16:1019 Силовики перешли на сторону протестующих в Актау 05.01.2022, 15:500 Налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в Псковской области 6 января 05.01.2022, 15:300 Псковичей приглашают на прибытие поезда Деда Мороза 6 января
05.01.2022, 15:050 Туристический автобус с пассажирами съехал в кювет в Гдовском районе 05.01.2022, 14:450 С «наивными» сказочными героями можно познакомиться на новой выставке в «Михайловском» 05.01.2022, 14:2511 Псковский губернатор назвал наиболее уязвимые перед омикрон-штаммом районы 05.01.2022, 14:052 Дума сделает все, чтобы закон о пожизненном сроке для педофилов приняли в январе - Володин
05.01.2022, 13:4520 В Совфеде заявили о готовности помочь Казахстану 05.01.2022, 13:250 Менее 100 случаев заболевания коронавирусом фиксируется в Псковской области третьи сутки 05.01.2022, 13:050 Более 15 протоколов составили полицейские на посетителей псковской кальянной 05.01.2022, 12:452 Какие документы должен иметь при себе охотник, напомнили псковичам
05.01.2022, 12:250 Около 120 бригад энергетиков подготовились к нестабильной погоде в Псковской области 05.01.2022, 12:052 Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области 05.01.2022, 11:455 Коечный фонд в Псковской области решили не сокращать из-за угрозы омикрон-штамма 05.01.2022, 11:250 Россияне смогут ходить в кино по «Пушкинской карте» с февраля
05.01.2022, 11:0510 Три района Псковской области находятся в аутсайдерах по темпам вакцинации 05.01.2022, 10:450 Информационный портал для адаптации мигрантов создали в России 05.01.2022, 10:251 ​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы  05.01.2022, 10:050 Учителя Псковской области завершили «Шахматный всеобуч»
05.01.2022, 09:453 Депутат Госдумы предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года 05.01.2022, 09:250 Каждый пятый работник СЗФО испытывает угрозу увольнения 05.01.2022, 09:050 Президент Казахстана принял отставку правительства 04.01.2022, 22:5325 В Казахстане начались столкновения протестующих с силовиками, президент обратился к нации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru