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МВД Казахстана заявило о ликвидации 26 вооруженных преступников в ходе протестов

В ходе восстановления правопорядка в Казахстане были ликвидированы 26 вооруженных преступников и ранены 18, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

«26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

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Напомним, 6 января сообщалось, что число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них были обезглавлены.

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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.

Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели.