В России и мире

Умер экс-начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Анатолий Квашнин. Он скончался в пятницу, 7 января, в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Информацию подтвердили в клубе военачальников. Руководитель аппарата организации Николай Дерябин добавил, что Квашнин болел коронавирусом.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

«Находился на лечении с ковидом. Там якобы еще добавился инсульт, но лежал он с ковидом. Умер на 76-м году», - приводит ответ Дерябина телеканал «Звезда».

Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике в 1994 году, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год.