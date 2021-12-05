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Президент Казахстана приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам без предупреждения открывать огонь на поражение по преступникам. Об этом сообщает РБК.

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами», — заявил Токаев в своем обращении в эфире казахстанских телеканалов.

Президент Казахстана заявил, что полицейским и военнослужащим пришлось столкнуться с «вооруженными и подготовленными бандитами», среди которых были не только местные жители, но и иностранцы.

«Их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время... Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», — пообещал Токаев, отметив, что «силы правопорядка» готовы к выполнению задачи, несмотря на нехватку спецназа, спецсредств и оборудования. Президент также раскритиковал спецслужбы, «проспавшие», по его словам, подготовку терактов и организацию спящих ячеек боевиков.

«Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость», — рассказал Токаев.

По его словам, с кризисом властям Казахстана помогут справиться прибывшие в страну миротворцы ОДКБ, которые будут выполнять функции «прикрытия и обеспечения». За оперативность с оказанием помощи по линии ОДКБ Токаев поблагодарил лидеров входящих в организацию стран, особо выделив президента России Владимира Путина, который «по-товарищески, тепло отреагировал» на просьбу о помощи.

Токаев особо указал на «пособническую и подстрекательскую роль», которую, по его словам, играют «так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов» народа Казахстана.

«Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане», — сказал президент, отметив также, что против властей страны действовали не только боевики, но и «специалисты, натренированные на идеологические диверсии», умело использующие дезинформацию, фейки и способные к манипуляциям настроениями людей.

«Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт», — отметил Токаев.

В то же время президент сообщил, что им принято решение восстановить доступ в интернет, правда, пока лишь «в отдельных регионах» и «на определенные временные интервалы». Кроме того, он заявил, что в будущем в регионах будет поэтапно сниматься режим чрезвычайного положения.

Токаев также выразил уверенность в том, что черная полоса в истории Казахстана будет в скором времени пройдена.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщалось, что в ходе восстановления правопорядка в стране были ликвидированы 26 вооруженных преступников и ранены 18.