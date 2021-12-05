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На 89-м году жизни умер автор песни Крокодила Гены Александр Тимофеевский

В Москве на 89-м году жизни умер автор «Песенки Крокодила Гены», поэт и писатель Александр Тимофеевский. О случившемся на личной странице в Facebook сообщил киновед Сергей Капков.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека. Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта "Песня года" в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех», — приводит слова Капкова Лента.ру.

Вспомнил киновед и о том, что некоторое время Тимофеевский был худруком кинотеатра «Баррикады», вел вместе с Владимиром Головановым семинар сценаристов анимационных фильмов в Доме кино, выступал с творческими вечерами, был активным участником худсовета «Союзмультфильма». «Помню его радиоспектакль "Дом 7, подъезд 4", когда работал на "Эхе Москвы". Он не мог без работы и без общения. Звонил даже из больницы с комментарием: "Я просто хочу напомнить, что я еще есть..."» — поделился Капков.

Последняя публичная запись в аккаунте Тимофеевского в Facebook датирована 13 декабря прошлого года. Тогда он сообщил, что находится в больнице, и, чтобы чем-нибудь себя занять, поделился стихами из сборника «Сто восьмистиший и наивный Гамлет».