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Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь и объяснила причину своего поступка

Жительницу Павловского Посада арестовали за убийство десятимесячной дочери. Об этом сообщает телеграм-канал «Подмосковье сегодня».

На допросе обвиняемая объяснила свой поступок тем, что ребенок раздражал ее плачем. «Женщина устала слушать плач малышки и задушила ее в порыве ярости, после чего пыталась скрыть следы преступления», - говорится в сообщении. Как уточняет «Царьград Подмосковье», мать попыталась закопать тело дочери в снегу в ближайшем лесу.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким ребенка, дело об убийстве которого расследуют в Костроме. Детский омбудсмен напомнила, что институт уполномоченных по правам ребенка уже несколько лет требует ужесточения наказания за преступления против детей.