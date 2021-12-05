Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бравая сотня
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
ОЖД ИТОГИ-2021
«Классные каникулы» в Новый год
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
соцсети завоевали регион
политические итоги - 2021
Изменения для владельцев недвижимости
Детские сады Пскова ждет ремонт
политики в соцсетях
отпечаталось в сердце
гонки по вертикали
Что нужно для любимого хобби?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 07.01.2022 21:401 Медработникам разрешили продавать лекарства в российских селах 07.01.2022 19:290 Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству жизни 07.01.2022 18:410 Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь и объяснила причину своего поступка 07.01.2022 16:200 Врачи описали «праздничный» признак опасных заболеваний 07.01.2022 14:500 На 89-м году жизни умер автор песни Крокодила Гены Александр Тимофеевский
 
 
 
Самое популярное 01.01.2022 17:451 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022 15:316 Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом 31.12.2021 08:5520 Псковичей предупредили о возможном отключении электроснабжения в новогоднюю ночь 02.01.2022 19:501 Попавший в ДТП под Псковом водитель скорой помощи был пьян
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству жизни

07.01.2022 19:29|ПсковКомментариев: 0

Финансовый университет при правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости. 

В исследовании учитывались такие факторы, уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.

Данные о настроениях и оценках условий жизни населения собрали при помощи социологических опросов. Также авторы работы использовали данные Росстата, Банка России и сведения из открытых источников.

Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Грозный. Также в числе лидеров оказались Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Среди аутсайдеров списка — Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Теги: #городская среда #Россия #уровень жизни
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 716 человек
07.01.2022, 22:301 Веселыми гуляниями отметили Рождество на Гремячей горе. ФОТО 07.01.2022, 22:122 Губернатор посоветовал псковичам привиться от COVID-19 до конца праздничных выходных 07.01.2022, 21:550 Не оставлять детей на льду без присмотра призвали псковичей 07.01.2022, 21:401 Медработникам разрешили продавать лекарства в российских селах
07.01.2022, 21:221 Около трех тысяч человек в Псковской области проходят курс лечения от COVID-19 07.01.2022, 21:092 Псковичам предлагают посмотреть рождественский онлайн-концерт 07.01.2022, 20:445 Усилия властей Казахстана по наведению порядка в стране поддержали единороссы 07.01.2022, 20:201 Автолюбители обратили внимание ГИБДД на неосвещенные «зебры» у псковской школы
07.01.2022, 19:530 Николай Козловский пожелал верующим великолучанам мира и счастья 07.01.2022, 19:290 Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству жизни 07.01.2022, 19:040 Псковичей приглашают на встречу с автором театральных плакатов Ксенией Люстиковой 07.01.2022, 18:410 Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь и объяснила причину своего поступка
07.01.2022, 18:211 Глава Пскова посетила рождественскую литургию в Любятовской церкви 07.01.2022, 18:002 Борис Елкин прокомментировал инцидент с падением глыбы льда на псковича с собакой 07.01.2022, 17:412 Катки на «Машиностроителе» и в Финском парке в Пскове возобновили работу 07.01.2022, 17:217 Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак
07.01.2022, 17:000 Александр Козловский пожелал псковичам рождественской радости 07.01.2022, 16:400 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 07.01.2022, 16:200 Врачи описали «праздничный» признак опасных заболеваний 07.01.2022, 15:550 Воспитанники себежского спецучилища стали «пушкинскими доброхотами»
07.01.2022, 15:348 На псковича с собакой в руках рухнула глыба льда, животное лишилось глаза 07.01.2022, 15:124 Почти 266 тысяч человек в Псковской области привились от COVID-19 07.01.2022, 14:500 На 89-м году жизни умер автор песни Крокодила Гены Александр Тимофеевский 07.01.2022, 14:280 Пропавшего в 2019 году мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках
07.01.2022, 14:080 Морозы до 16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 января 07.01.2022, 13:476 Массажист сборной России по биатлону заболел коронавирусом 07.01.2022, 13:260 Борис Елкин пожелал верующим псковичам духовной радости и добра 07.01.2022, 13:0533 Президент Казахстана приказал открывать огонь на поражение без предупреждения
07.01.2022, 12:450 Умер экс-начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин 07.01.2022, 12:254 Наталия Соколова напомнила о борьбе за ужесточение наказания за убийство детей 07.01.2022, 12:032 Эксперты дали прогнозы по стоимости жилья в России в 2022 году 07.01.2022, 11:424 За сутки в Псковской области выявили 75 случаев заражения COVID-19
07.01.2022, 11:260 В европейской части России прогнозируют затяжное похолодание 07.01.2022, 11:060 Губернатор поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым 07.01.2022, 10:469 Депутат Госдумы назвала главное условие для повышения пенсий в стране 07.01.2022, 10:260 Двух мужчин в Великих Луках задержали за кражу алкоголя
07.01.2022, 10:071 Рождество Христово отмечают православные псковичи 07.01.2022, 09:423 МВД Казахстана заявило о ликвидации 26 вооруженных преступников в ходе протестов 07.01.2022, 09:212 Псковский ОМОН не выявил нарушений общественного порядка в Рождественскую ночь 07.01.2022, 09:016 Строительство частных домов в России за год подорожало на 50%
06.01.2022, 22:217 Действия вандалов в великолукском парке попали на видео 06.01.2022, 21:211 ВОЗ заявила о росте числа заражений коронавирусом в мире на 71% 06.01.2022, 20:560 За безопасностью псковичей в Рождественскую ночь проследят росгвардейцы 06.01.2022, 20:503 Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
06.01.2022, 20:160 На Северо-Западе России ожидается переменчивая погода - синоптики 06.01.2022, 20:023 Парковаться надолго в безлюдных и неосвещенных местах не советуют псковичам 06.01.2022, 19:3711 В России выявили заболевания омикрон-штаммом среди не покидавших страну людей 06.01.2022, 19:241 Псковичей приглашают посмотреть на «созданные эмоциями» пейзажи
06.01.2022, 19:030 «Аэрофлот» на две недели приостановил продажу билетов в Казахстан 06.01.2022, 18:420 Полицейские продолжают розыск жителя Великих Лук 06.01.2022, 18:220 Небольшой снег и гололедица ожидаются в Псковской области 7 января 06.01.2022, 18:011 Россияне стали больше бояться бедности и коронавируса - опрос
06.01.2022, 17:326 Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 62,6% 06.01.2022, 17:252 Опубликовано рождественское послание митрополита Тихона 06.01.2022, 17:055 Псковский губернатор опубликовал фотографии новогодних украшений улиц в районах 06.01.2022, 16:230 Более 80 тысяч тонн красной рыбы проверили в СЗФО за год
06.01.2022, 16:0724 Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 06.01.2022, 15:464 В Гдовском районе планируется расчистка участков Чудского озера 06.01.2022, 15:140 Жители Псковской области стали участниками всероссийского флешмоба «Синий платочек» 06.01.2022, 14:5417 Губернатор о ДТП в Стругокрасненском районе: Всем оказывается необходимая помощь
06.01.2022, 14:349 Поезд Деда Мороза прибыл в Псков. ФОТО 06.01.2022, 14:031 Творческий вечер краеведа Тамары Вересовой состоялся в Пскове 06.01.2022, 13:173 Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель 06.01.2022, 12:420 В Пскове подготовили фотозону ко дню прибытия поезда Деда Мороза
06.01.2022, 12:227 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области 06.01.2022, 12:003 Почти 43% работодателей в СЗФО хотят увеличить число сотрудников в компаниях - опрос 06.01.2022, 11:400 Росгвардейцы задержали похитивших продукты и алкоголь псковичей 06.01.2022, 11:2121 Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ из России перебросили в Казахстан
06.01.2022, 10:500 Псковскому астроному-любителю удалось запечатлеть два метеора потока Квадрантиды 06.01.2022, 10:2545 Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков 06.01.2022, 10:0713 Губернатор назвал монумент Александру Невскому в Самолве новой точкой притяжения 06.01.2022, 09:427 Около 266 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
06.01.2022, 09:210 Россельхознадзор выявил 285 случаев заболеваний животных в Псковской области 06.01.2022, 09:022 Рождественский концерт в Тригорском провели дважды из-за наплыва публики 06.01.2022, 02:1417 ОДКБ направит миротворцев в Казахстан 06.01.2022, 01:552 Михаил Ведерников сообщил об уровне загрузки коечного фонда для пациентов с COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru