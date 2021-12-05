В России и мире

Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании учитывались такие факторы, уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.

Данные о настроениях и оценках условий жизни населения собрали при помощи социологических опросов. Также авторы работы использовали данные Росстата, Банка России и сведения из открытых источников.

Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Грозный. Также в числе лидеров оказались Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Среди аутсайдеров списка — Хабаровск, Астрахань и Барнаул.