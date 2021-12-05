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Экс-премьера Казахстана задержали по подозрению в госизмене

Бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, экс-премьера Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене. Досудебное расследование дела открыто 6 января.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К. К. и другие лица», — цитирует РИА Новости сообщение КНБ.

Накануне экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство статусных чиновников и силовиков. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий говорит, что «без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов» осуществить такое невозможно.