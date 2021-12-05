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В России и мире

Ученые допустили появление коронавируса-супермутанта

08.01.2022 17:33|ПсковКомментариев: 5

После попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что вызовет новую вспышку заболевания. Такое мнение высказали главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу "омикрон"-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен. Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии. Однако на этом мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами», — цитирует Ura.ru Сергея Токарева.

Виталий Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, которые образовались в популяции животных, могут стать крайне опасными для людей. «Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания. Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — отметил ученый.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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