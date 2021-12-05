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В России и мире

Ученые обнаружили новый астероид, который сблизится с Землей в 2095 году

08.01.2022 19:07|ПсковКомментариев: 0

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН передал Роскосмосу информацию по небесным объектам, в том числе о новом астероиде, который сблизится с Землей в 2095 году. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«В 2021 году Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук получены и переданы в Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве госкорпорации "Роскосмос" 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете», - говорится в сообщении.

Кроме того, получена информация об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей. «Текущая вероятность столкновения с Землей составляет 1.9×10-4 (вероятность — 0,02 процента). Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года. Астероид относится к околоземным астероидам группы Аполлона», - рассказали в «Роскосмосе».

Также передана информация об астероиде «Апофис». «Результаты масштабной кампании IAWN по наблюдению Апофиса, проведенной в 2020-2021 годах, существенно уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Новые знания позволили небесным механикам уверенно говорить об отсутствии опасности столкновения на уровне вероятности выше 10-6», - добавили в «Роскосмосе».

Теги: #роскосмос #астрономия #астероид
Источник: Псковская Лента Новостей
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