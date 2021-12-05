МИД получил сотни запросов от россиян о вывозе из Казахстана

Получено несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе, в основном из Алма-Аты (Казахстан). Об этом сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ
«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе - в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание - возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Напомним, самолеты Минобороны РФ выполнят рейсы из Алма-Аты (Казахстан) для доставки россиян на родин