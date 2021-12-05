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МИД получил сотни запросов от россиян о вывозе из Казахстана

Получено несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе, в основном из Алма-Аты (Казахстан). Об этом сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе - в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание - возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

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