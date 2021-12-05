В России и мире

Более 15 тысяч оздоровительных мероприятий прошло в регионах в праздничные дни

Жители российских регионов активно участвовали в мероприятиях Декады спорта и здоровья. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

Декада спорта и здоровья традиционно проходит в России в первые дни января. Все мероприятия – эстафеты, семейные старты, соревнования по различным видам спорта – проводились в субъектах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«В новогодние праздники многие россияне выбрали активный образ жизни. В праздничные дни в регионах России прошло более 15 тысяч физкультурно-оздоровительных мероприятий. В некоторых субъектах они объединили спорт и атрибуты любимых новогодних праздников. Например, в Ижевске, во Владивостоке и на других территориях состоялись новогодние лыжные костюмированные забеги», – рассказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко добавил, что мероприятия Декады спорта и здоровья проводятся для всех категорий населения и не ограничиваются только зимними видами спорта. В Брянской области жители региона приняли участие в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, баскетболу, мини-футболу. В Амурской области были организованы турниры по нардам и шахматам. В Мурманской области состязались в спортивной борьбе, в Ульяновской области каждый день Декады был тематическим и посвящен одному из видов спорта – хоккею с мячом, фигурному катанию, хоккею на снегу. В Сахалинской области любители сноуборда приняли участие в гонке «Рождественская параллель». В Санкт-Петербурге на дворовых спортивных площадках, катках, в парках проходили турниры по хоккею, мастер-классы по скандинавской ходьбе, фигурному катанию.

Декада спорта и здоровья организована Минспорта России совместно с руководством регионов и традиционно направлена на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом в период новогодних праздников, популяризацию спорта и повышение социальной активности населения разных возрастов.