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В России и мире

Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым в столице республики

10.01.2022 10:59|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана обнаружили в столице республики труп полковника, проводится расследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«10 января 2022 года в городе Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований», - приводит текст сообщения ТАСС. 

В пресс-службе Минобороны РФ сообщают, что самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 российского гражданина. «Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1461 российских граждан», - приводит сообщение РИА Новости. 

Добавляется, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

7 января сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам без предупреждения открывать огонь на поражение по «преступникам». 

Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

Теги: #Казахстан #протесты
Источник: Псковская Лента Новостей
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