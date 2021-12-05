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Владимир Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане

Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая информационную поддержку.

«Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — цитирует его РИА Новости.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что страна столкнулась с прямой угрозой государственности и на агрессию необходимо было реагировать немедленно. Президент отметил, что организации удалось принять необходимые меры максимально оперативно.

«Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат», — заявил Путин.

Он добавил, что события в Казахстане касаются всех членов ОДКБ.