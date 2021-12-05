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В России и мире

Ближайшую перспективу развития ситуации с COVID-19 оценил спецпосланник ВОЗ

10.01.2022 18:40|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.

«Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу», — приводит его слова РИА Новости. 

По словам Набарро, окончание пандемии «уже в поле зрения», но «мы его еще не достигли». Он предупредил, что мир ждет еще несколько волн COVID-19.

Сейчас в разных странах наблюдается резкий рост заболеваемости, который медики связывают с омикрон-штаммом, выявленным в начале ноября в ЮАР и Ботсване. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, 4 января в США число зарегистрированных случаев превысило миллион.

Всего в мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация, помимо США, отмечается в Индии, Бразилии, Великобритании и России.

Врачи отмечают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Теги: #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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