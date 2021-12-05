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В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности задержала в конце прошлого года двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

Упомянутые лица были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел. По сведениям спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Обоим присвоили статус подозреваемых, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. СГБ Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении подозреваемого.