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Специалист рассказал о скорости распространения «омикрона»

Летальность нового штамма коронавируса «омикрон» ниже в 4-17 раз, чем у всех предыдущих вариантов COVID-19, заявил замглавы центра имени Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

«Негативные моменты - это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть. Количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии. <...> Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4-17 раз», - цитирует Логунова «Интерфакс». Комментарий он дал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, среди госпитализированных с «омикроном» количество тяжелых случаев также снижено примерно в 2,9 раза, это данные только по ЮАР, по Великобритании - на примерно 70%.

«Мы точно видим, что штамм ("омикрон" - ред.) менее патогенен. Более того, в собственных исследованиях центра Гамалеи мы показали, что корреспондируется с результатами, которые мы видим у зарубежных коллег, что этот штамм менее летален для лабораторных животных. <...> Мы видим, что животные заболевают, теряют вес, но при этом нулевая летальность у животных», - сказал Логунов.

Он уточнил, что эксперименты проводились на сирийских хомяках и трансгенных мышах с человеческими рецепторами ACE2, к которым в организме прикрепляется COVID-19.

Отвечая на соответствующий вопрос, Логунов сказал, что летальность от варианта «омикрон» COVID-19 пока еще существенно выше, чем от гриппа. Он напомнил, что при пиковых значениях заболеваемости обычным гриппом его летальность составляет 0,04%, тогда как при COVID-19 она на пиках - 1-2%, то есть разница пока в 50-100 раз. При этом сезонная смертность от гриппа еще меньше - 0,01%.

Вариант B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В РФ официально сообщалось только о 103 случаях заражения штаммом «омикрон».