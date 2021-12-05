В России и мире

Роспотребнадзор допускает рост заболеваемости COVID-19 до ста тысяч в сутки

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что число случаев COVID-19 в сутки может достигнуть ста тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И, конечно, же мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года», - сказала глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Ранее Анна Попова заявляла, что в стране наблюдаются признаки ухудшения эпидситуации. «В 35 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе - 76,3 в целом по стране и 117,3 среди возрастной группы на 100 тысяч населения возраста старше 65 лет», - отметила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ.