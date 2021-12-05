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Авиадиспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений

Авиадиспетчеры предупредили о возможном сокращении 800 работников подведомственной Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД). Это следует из письма главы федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергея Ковалева в адрес президента РФ.

Увольнения преимущественно грозят авиадиспетчерам и другому основному производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ, утверждает представитель ФПАД. Он указал, что сокращения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от пяти до 10 лет, отразятся на безопасности полетов, пишет газета «Известия».

В письме говорится, что из-за резкого спада полетов в воздушном пространстве России, вызванного пандемией, ГК ОрВД потеряла 60% своих доходов. Сейчас, несмотря на то, что число полетов по внутренним маршрутам превысило уровень 2019 года, госкорпорация продолжает показывать отрицательную экономическую эффективность — порядка 2 млрд рублей ежемесячно. Причина — медленное восстановление интенсивности полетов по международным воздушным трассам, включая транзитные.

Для выравнивания баланса между доходами и расходами на предприятии летом был урезан фонд оплаты труда на 10% до конца 2022 года, а к концу прошлого года принята программа оптимизации численности персонала, добавил Сергей Ковалев.