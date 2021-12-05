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Учащихся более 150 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

Учеников и педагогов 151 школы Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании сегодня, 12 января, передает ТАСС со ссылкой на департамент образования города.

Всего в Екатеринбурге работают 163 школы.

Кроме того, эвакуировали студентов и преподавателей Уральского архитектурно-художественного госуниверситета, Уральского госуниверситета путей сообщения, Горного университета, Екатеринбургского театрального института и Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В пресс-службе консерватории сообщили, что из-за эвакуации в учреждении были вынуждены перенести экзамены.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверок.