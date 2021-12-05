В России и мире

Путин предупредил россиян о новых вспышках коронавируса

Новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — цитирует его РИА Новости.

За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ.

При этом в Псковской области во время праздников количество новых случаев заражения не превышало 100. За прошедшие сутки выявили 86 новых случаев заражения COVID-19, всего — 72 408.