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В Госдуме оценили необходимость введения полного локдауна из-за «омикрона»

Полный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» власти вводить не будут, однако определенные ограничительные меры возможны. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«В определенной степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны. Но опять-таки, я говорю, что сама по себе пандемия, с "омикроном" связанная, быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный опыт, все-таки так же быстро и сходит на нет», - приводит слова Хубезова ТАСС.

По его словам, сегодня сложно судить о том, насколько опасным окажется штамм «омикрон» и какие меры для ограничения его распространения понадобятся, так как «никто не знает на самом деле, как все будет происходить». «Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то в принципе не исключаю и такой вариант (введения дополнительных ограничительных мер - ред)», - подчеркнул Хубезов.

Он также отметил, что при существенном росте числа зараженных новой коронавирусной инфекцией больницы будут в большей степени переориентированы на борьбу именно с ней. «В этом плане, безусловно, в определенной степени помощь может ограничиваться, плановая помощь», - допустил Хубезов.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России выявлено порядка 698 случаев заражения штаммом «омикрон». Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.

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Напомним, начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Александр Нестерук допустил, что штамм коронавируса «омикрон» могли завести на территорию Псковской области во время новогодних праздников.