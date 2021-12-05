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Врач предупредил об угрозе инсульта при бесконтрольной борьбе с головной болью

Головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки снизить давление при болях приводят к увеличению риска ишемического инсульта, сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала «Украина 24».

«Человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает "скорую", она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта», — приводит слова медика РИА Новости.

Комаровский подчеркнул, что у повышенного давления нет симптомов. Оно может повыситься от головной боли, но не наоборот.

По мнению специалиста, при боли в голове лучше всего принять горизонтальное положение, а на утро обратиться к врачу.