Два человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле» в Москве

Лифт упал в «Президент-отеле» в Москве, два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, упавший лифт вскрывают. По предварительной информации, людей в кабине больше не было. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, выясняются причины происшествия.
«В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала», - уточнил источник.
Столичный ГУ МЧС подтвердил падение лифта и гибель рабочих.
К падению лифта, по предварительным данным, привело нарушение техники безопасности, сообщил источник.
Информацию о гибели двух рабочих подтвердила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
«В гостинице проводились регламентные работы по обслуживанию лифтового хозяйства, во время которых произошло ЧП», - сказала Крылова. Она сообщила, что «погибли двое рабочих подрядной организации, которая по договору занимается обслуживанием лифтов».
Федеральное государственное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс "Президент-отель"», расположенное на Большой Якиманке, находится в ведении Управления делами президента РФ.