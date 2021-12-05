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Правительство готовит план поддержки здравоохранения в связи с «омикроном»

Правительство России представит план поддержки системы здравоохранения и обеспечения лекарствами заболевших в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Об этом журналистам рассказал министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос о мерах поддержки в связи с распространением «омикрона».

«Правительство готовит такие предложения, в ближайшее время они будут озвучены, - цитирует его РИА Новости. - Это меры как по поддержке людей, которые заболели этим вирусом, это меры по поддержке системы здравоохранения, поддержке лекарственного обеспечения. Такой план скоро будет обнародован».

Глава Минфина заверил, что правительство уложится в параметры бюджета. «Мы просчитали все наши финансовые возможности, которые оцениваются в текущем году, с учетом и уточненной базы прошлого года, и уточненного прогноза на текущий год. Мы в полном объеме обеспечим план деньгами», - добавил он.