В России и мире

Россия увеличила производство водки

В 2021 году Россия нарастила производство водки до 80,93 миллиона декалитров, увеличение на годовом уровне составило 1,9 процента, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Всего производство спиртных напитков с крепостью больше девяти градусов выросло на 4,2 процента. При этом производство коньяка сократилось на 2,4 процента, объем достиг 7,98 миллиона декалитров.

Снизились и объемы производства винодельческой продукции — сразу на 14,3 процента, до 60,27 миллиона декалитров. Внутри сектора самым значительным стало падение в сегменте фруктовых вин (на 26,3 процента). Производство алкогольной продукции в целом (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) осталось почти на том же уровне, что годом ранее, — 181,79 миллиона декалитров (снижение в 0,1 процента).

Как отмечает «Лента.ру», при этом цены на алкоголь в России могут вырасти. Ожидается, что после повышения акциза в 2022 году водка и коньяк прибавят в цене 8-12 процентов, российские вина — 10-25 процентов, а импортные — 15-30 процентов.