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В России расширили перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий

Перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), расширен до 375 наименований. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В перечень добавлено три новые позиции. В их числе – биопротез сердечного аортального клапана / протез аорты из ксеноматериала. Он используется для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, с врожденным стенозом аортального клапана.

Также в обновленном перечне – синтетический материал для эмболизации сосудов. Такое медицинское изделие используется при оказании высокотехнологичной помощи пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением.

Принятое решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов, которые нуждаются в особом лечении.