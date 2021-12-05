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Генпрокуратура попросила признать террористическим движение «Колумбайн»

Генеральная прокуратура просит признать движение «Колумбайн» террористическим. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля», — приводит сообщение РИА Новости. Уточняется, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Служба выявила в интернете множество крупных «колумбайновских» сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.

Эти сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.