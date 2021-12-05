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Антимонопольная служба проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Федеральной антимонопольной службе поручили в срок до 1 февраля провести проверку обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Отдельный блок поручений Михаила Мишустина касается медицинской помощи, которая оказывается больным коронавирусом. Так, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) вместе со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками до 24 января должны обеспечить передачу результатов экспертизы качества такой помощи в региональные минздравы для оценки и оперативного реагирования. Отчитываться правительству о выполнении этой работы ФФОМС должен еженедельно. Региональным минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить необходимую работу с медицинскими организациями.

Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения – 24 января.

«Региональные кол-центры были введены в 2020 году. Операторы этих центров помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, консультируя граждан по вопросам, связанным в том числе с коронавирусом», - разъясняется на сайте.

На заседании Михаил Мишустин призвал обратить особое внимание на укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов. С учетом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей.