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Диетолог перечислила защищающие иммунитет от «омикрона» продукты

Употребление сала, масла гхи и других жиров животного происхождения помогут защитить иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

«Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период (распространение "омикрона" - ред.). Одна из главных функций животных жиров в организме - дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма. Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться», - приводит слова Королевой агентство «Москва».

По словам диетолога, добавлять в рацион кусочек свиного сала следует в первой половине дня, так как употребление этого продукта поможет поддерживать щелочную среду организма в течение дня.

«Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность, что важно в период рапространения "омикрона". Важно также помнить, что животные и растительные масла содержат витамин А (стимулирует выработку клеток-киллеров, убивающих бактерии и вирусы) и витамин Е - мощный антиоксидант, которых много не только в маслах, но и в составе орехов, авокадо, яичном желтке, а также в цельнозерновых. А вот Омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3», - подчеркнула Королева.

Кроме того, она рекомендовала включить в рацион квашеную капусту, богатую пробиотиками и высокой концентрацией витамина С, что, по ее словам, значительно повышает защитные функции организма.