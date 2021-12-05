Диетолог перечислила защищающие иммунитет от «омикрона» продукты

Употребление сала, масла гхи и других жиров животного происхождения помогут защитить иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.
По словам диетолога, добавлять в рацион кусочек свиного сала следует в первой половине дня, так как употребление этого продукта поможет поддерживать щелочную среду организма в течение дня.
«Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность, что важно в период рапространения "омикрона". Важно также помнить, что животные и растительные масла содержат витамин А (стимулирует выработку клеток-киллеров, убивающих бактерии и вирусы) и витамин Е - мощный антиоксидант, которых много не только в маслах, но и в составе орехов, авокадо, яичном желтке, а также в цельнозерновых. А вот Омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3», - подчеркнула Королева.
Кроме того, она рекомендовала включить в рацион квашеную капусту, богатую пробиотиками и высокой концентрацией витамина С, что, по ее словам, значительно повышает защитные функции организма.